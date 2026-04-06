Bondstone cria unidade de venture capital e quer angariar 50 milhões para deep tech

A gestora portuguesa Bondstone anunciou esta segunda-feira, 6, a criação da Bondstone Ventures, uma nova área de capital de risco dedicada a investimentos em deep tech e outras tecnologias disruptivas no Sul da Europa, com atuação seletiva por toda a Europa.

A iniciativa representa uma mudança estratégica que amplia o foco do grupo — até aqui centrado em private equity, desenvolvimento imobiliário e gestão de ativos — para captar oportunidades em sectores de elevada escalabilidade, como supercondutores, tecnologia energética, computação quântica, inteligência artificial, biologia computacional, robótica, nanotecnologia e tecnologia espacial.

O objetivo do primeiro fundo é reunir 50 milhões de euros em compromissos de capital junto de investidores institucionais.

A Bondstone aponta para sinergias entre as suas capacidades técnicas e financeiras como vantagem competitiva para apoiar empresas desde a fase seed até ao early stage e além.

A unidade opera como sociedade gestora autorizada e supervisionada pela CMVM, o que lhe confere enquadramento regulatório para atuar no mercado de venture capital.

“O lançamento da Bondstone Ventures representa uma extensão natural da nossa filosofia de investimento e dos nossos valores”, afirma Paulo Loureiro, fundador e CEO da Bondstone, citado em comunicado.

“A Europa atravessa um momento crítico, onde o realinhamento económico, a aceleração tecnológica e as mudanças na dinâmica geopolítica convergem para criar oportunidades extraordinárias. Com esta nova área de negócio, estamos posicionados para apoiar empresas europeias transformadoras e orientadas pela tecnologia, capazes de redefinir indústrias e moldar o futuro”, acrescenta o administrador.

A sociedade sublinha que a equipa combina competências científicas e financeiras, com elementos da liderança formados em física e com experiência em grandes instituições financeiras e tecnológicas.

“Ao combinar um profundo conhecimento nos setores financeiro e científico, oferecemos uma proposta de valor diferenciada aos empreendedores que estão a desenvolver tecnologias pioneiras que irão moldar a próxima era da inovação”, sublinha, no mesmo documento, João Pedro Silva, partner da Bondstone Ventures.