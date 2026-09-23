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Bosch atinge 46,4 mil milhões em vendas até junho e espera crescer 2% a 5% em 2026

A empresa trabalha em várias áreas e desenvolve de tudo um pouco, desde peças para automóveis até termoacumuladores. Viu as receitas aumentarem 3,6%, no primeiro semestre.
Javier Pareja, presidente da Bosch em Portugal
Javier Pareja, presidente da Bosch em PortugalD.R.
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A faturação do Grupo Bosch ascendeu a 46,4 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2026, o que significa um crescimento de 3,6% (44,8 mil milhões em igual período do ano passado).

Em comunicado, a empresa esclarece que a margem EBIT operacional desacelerou para 4,6% (após 5,1% no primeiro semestre de 2025), em função de "efeitos extraordinários na área de negócio da Mobilidade", pode ler-se. Ao mesmo tempo, o fluxo de caixa livre ficou no 'vermelho' (-969 milhões de euros).

"Apesar das numerosas incertezas económicas e geopolíticas, a Bosch mantém as previsões de vendas e resultados para o conjunto do exercício [de 2026]", adianta a companhia. É que as contas apontam para um crescimento homólogo entre 2% e 5% na faturação, a par de uma margem EBIT operacional a crescer de 4% a 6%.

Sediada na Alemanha e com foco em engenharia e tecnologia, a Bosch trabalha em quatro grandes setores: mobilidade automóvel, tecnologia industrial, bens de consumo e energia e tecnologia para edifícios. Todas estas contribuíram de forma positiva para os resultados mencionados.

Em Portugal, conta com fábricas em Aveiro e em Braga, assim como escritórios em Lisboa.

Javier Pareja, presidente da Bosch em Portugal
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