Bosch de Braga retoma hoje laboração normal após fim do ‘lay-off’ iniciado este mês

A Bosch de Braga retoma esta segunda-feira, 24, a laboração normal, terminando o 'lay-off' que vigorava desde início do mês devido à escassez de componentes, e que afetava 2.500 trabalhadores.Numa nota enviada à agência Lusa na passada quarta-feira, a multinacional alemã avançou que a fábrica de Braga iria conseguir "produzir sem necessidade de recorrer a um regime de 'lay-off'" a partir de hoje, em resultado de um "fornecimento mais contínuo de componentes e nas medidas de mitigação implementadas".Assim, "os contratos de trabalho dos colaboradores afetados voltarão a estar plenamente ativos", referiu.No entanto, e "dependendo da situação geral de escassez de componentes e da evolução da política comercial", a Bosch disse não poder "excluir, em princípio, futuras interrupções de produção ou ajustes nos horários de trabalho".Segundo referiu, atualmente continuam a registar-se "perturbações na produção e ajustes temporários nos horários de trabalho" nas fábricas da Bosch em Ansbach e Salzgitter, ambas situadas na Alemanha.Em causa está a insuficiência de componentes eletrónicos provenientes da Nexperia, um dos fornecedores do grupo Bosch, na sequência de um diferendo entre aquela empresa e o Governo neerlandês, que interveio na companhia no final de setembro por considerar que seu o diretor, o chinês Zhang Xuezheng, poderia comprometer o abastecimento europeu de semicondutores.Garantindo estar "a dar prioridade absoluta a todas as frentes" para "manter as suas cadeias de abastecimento e evitar ou minimizar restrições de produção", a Bosch diz "encarar o futuro com confiança", apesar de a situação atual continuar "a colocar desafios significativos".A multinacional alemã diz estar a acompanhar "muito de perto" a evolução atual da política comercial e registar "os primeiros passos rumo a um diálogo político entre as partes envolvidas", o que a leva a manter "a esperança numa solução duradoura".A Bosch de Braga anunciou a 28 de outubro passado que ia entrar em 'lay-off' a partir de novembro e "até presumivelmente" abril de 2026, o que afetou 2.500 trabalhadores.O 'lay-off' consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos ou catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa.