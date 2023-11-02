Bosch investe 100 milhões de euros na fábrica de Aveiro

A Bosch Home Comfort acaba de anunciar um investimento 100 milhões de euros nas instalações de Aveiro. A multinacional alemã pretende aumentar a sua produção das bombas de calor, equipamentos que considera serem essenciais na descarbonização da Europa. Uma decisão que vai de acordo com o lema da empresa: Make home comfort green (Tornar o conforto doméstico verde)..Só em 2020 foram instalados na Europa 5 milhões de bombas de calor. Prevê-se que esse número suba para os 10 milhões, em 2027, e para 30 milhões, em 2030..O investimento anunciado deverá estar concretizado até 2026. O valor será utilizado na construção de novas instalações, e na criação de novas linhas de produção e novos laboratórios. Esta medida implicará o aumento do número de trabalhadores, não especificado pela empresa..O grupo alocou a Aveiro unidades exteriores e interiores de dois modelos de bomba de calor da próxima geração, consideradas particularmente silenciosas. Têm também a especificidade de utilizarem propano na refrigeração..A experiência de Aveiro, adquirida na produção de esquentadores, pesou na opção por esta localização e vai ajudar neste novo processo produtivo, que se insere na estratégia do grupo de expansão da rede europeia de desenvolvimento e produção. A prova é que serão investidos 1000 milhões de euros até 2030..Sobre o investimento anunciado Christian Fischer, vice-presidente do Conselho de Administração da Bosch, responsável pelos setores de energia, tecnologia de edifícios e bens de consumo, referiu que "estamos a investir agora no desenvolvimento e fabrico das nossas bombas de calor para garantir que podemos aumentar a produção ao ritmo necessário. A Bosch tem como objetivo ocupar uma posição de liderança no mercado internacional de bombas de calor. É por isso que estamos gradualmente a expandir as nossas atividades nesta área"..De realçar que este não é o primeiro investimento da empresa nas instalações de Aveiro. No ano passado foram investidos 5,5 milhões de euros em equipamento, ferramentas e infraestrutura..É na unidade de Aveiro que está localizado o centro de competências para os negócios relacionados com água quente de Bosch, com uma produção que exporta para mais de 40 países e tem, em Portugal, uma quota de mercado de 90%..No ano passado, a unidade de Aveiro faturou 320 milhões de euros, tendo investido em investigação e desenvolvimento quase 22 milhões de euros..As bombas de calor que são e serão produzidas em Portugal, nomeadamente nas instalações de Aveiro, têm como destino o mercado externo, em especial, a Europa Central e Américas. Isto porque, para já, o sul da Europa - em concreto, Portugal e Espanha - é caracterizado por um mercado onde os equipamentos de ar condicionado dominam, por serem países onde há uma maior necessidade de arrefecimento dos espaços, em detrimento do aquecimento. No entanto, este é um cenário que está lentamente a transformar-se. Os números indicam uma crescente, embora lenta, procura por equipamentos de dupla função..A Bosch aposta em três localizações-chave na Europa para expandir a sua rede europeia. São elas Aveiro, em Portugal, Eibelshause, na Alemanha, e Tranas, na Suécia.