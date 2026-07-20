Bosch tem 200 milhões de euros para investir em startups, com foco na inovação

A Bosch prepara um investimento de 200 milhões de euros destinado a potenciar startups de várias áreas, até ao final da década.

Tudo vai acontecer através da subsidiária Bosch Business Innovations, uma incubadora de negócios. Ali, a ideia passa por desenvolver "novas ideias de negócio para além do atual negócio principal" da empresa e pela própria criação de startups, informa a Bosch em comunicado.

Para tal, quer dar apoio a 20 startups "de sucesso em operação até 2030", pode ler-se.

O objetivo final é inovar nas mais variadas áreas da economia, desde logo o fabrico controlado por software, a monitorização remota da saúde e a captura, utilização e armazenamento de gases com efeito de estufa. Mais vertentes deverão ser adicionadas à lista nos próximos quatro anos, para uma projeto cuja maturidade é de cinco anos.