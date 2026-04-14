BP afirma que volatilidade do petróleo terá impacto nos resultados do 1.º trimestre

A petrolífera BP informou esta terça-feira, 14, que as condições do mercado e a volatilidade dos preços do petróleo provocada pela guerra no Irão terão um impacto nos seus resultados financeiros do primeiro trimestre do ano.

A empresa, cotada na Bolsa de Londres, estima um resultado excecional na comercialização de petróleo nos primeiros três meses de 2026, após uma fraqueza registada no último trimestre de 2025.

Em comunicado, a BP acrescentou que está a observar “impactos associados à situação atual no Médio Oriente e às condições do mercado, que se traduzem numa maior volatilidade dos preços do petróleo bruto, do gás natural e dos produtos refinados durante a última parte do primeiro trimestre”.

Espera-se que estas condições de mercado tenham impacto nos resultados financeiros, insistiu a BP, que prevê divulgar no dia 28 de abril os seus resultados do primeiro trimestre de 2026.

Esta terça-feira, o barril de petróleo Brent para entrega em junho caiu mais de 1%, face ao otimismo do mercado quanto à possibilidade de os EUA e o Irão continuarem a negociar para chegar a um acordo de paz, e apesar de o presidente norte-americano, Donald Trump, manter bloqueado o estreito de Ormuz.

Os contratos de futuros do Brent, o petróleo de referência da Europa, caíram esta manhã 1,49%, para 97,88 dólares no mercado de futuros de Londres.