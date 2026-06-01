BPF disponibiliza mil milhões para apoiar empresas e entidades públicas afetadas pelas tempestades

O Banco Português de Fomento (BPF) vai disponibilizar mil milhões de euros em crédito para apoiar empresas e entidades públicas afetadas pelas tempestades do início do ano, anunciou esta segunda-feira, 1 de junho, o presidente da instituição, Gonçalo Regalado.

O pacote, viabilizado em parceria com o Banco Europeu de Investimento (BEI), combina empréstimos a taxas reduzidas e garantias para facilitar o acesso imediato à liquidez onde for mais necessária.

Do total, 500 milhões de euros destinam‑se a pequenas e médias empresas, em linhas diretas do BPF com prazos até 12 anos — candidaturas a formalizar diretamente junto do banco.

Outros 250 milhões serão canalizados através do sistema bancário comercial, pelo que as empresas interessadas deverão apresentar pedidos pelos bancos habituais.

Os restantes 250 milhões de euros são reservados a entidades públicas para financiar obras de recuperação de infraestruturas (por exemplo estradas), com prazos de reembolso até 30 anos.

A parceria com o BEI permite que o BPF obtenha fundos a custos muito baixos, repassando condições favoráveis aos beneficiários.

Paralelamente, o banco continua a oferecer garantias para créditos concedidos por bancos comerciais, ampliando o leque de soluções para enfrentar os estragos causados pelas intempéries.

Segundo Gonçalo Regalado, as candidaturas já totalizam 1,9 mil milhões — maioritariamente concentradas nos distritos do Centro (Leiria, Santarém e Coimbra) — e mais de 1,5 milhões já foram aprovados, refletindo a forte procura por apoio financeiro para recuperação e investimento.