Braga ganha habitação e lojas com projeto de 25 milhões

O grupo Onires, através da participada OniRodrigues, está a finalizar um investimento da ordem dos 25 milhões de euros no coração histórico de Braga, que integra a construção de 59 habitações, de tipologias T0 a T4, e 13 lojas comerciais. Cerca de 70% dos apartamentos já foram vendidos. O projeto residencial Carvalhal é a materialização da recuperação do Palacete Domingos Afonso e a “maior operação de reabilitação urbana realizada” no centro da cidade minhota, diz a promotora.

Este investimento “combina reabilitação urbana, património, habitação e comércio numa intervenção transformadora”, que cria uma nova frente de comércio no centro histórico de Braga, avança em comunicado. O projeto Carvalhal permitiu criar uma rua a ligar o Campo da Vinha à Avenida Central, garantindo uma nova opção pedonal para as deslocações dos bracarenses, diz a promotora. A artéria deverá estar operacional em novembro.

A componente comercial do projeto, que envolve uma área superior a mil metros quadrados, ficará sob responsabilidade do grupo Onires, que assumirá a gestão e dinamização dos espaços. Para já, foi garantida a entrada da marca "The Coffee". Este empreendimento nasce numa altura de “dinamismo económico, capacidade de atração de investimento e crescimento populacional” da cidade de Braga, afirma a promotora.

O Carvalhal “constitui um dos momentos mais marcantes da atividade do grupo Onires, pelas características únicas deste projeto que consagra a recuperação e reabilitação urbana de um quarteirão que permitiu criar percursos pedonais, novos conceitos comerciais e mais habitação num espaço central da cidade”, sublinha João Serino, administrador do grupo Onires, no comunicado.

O grupo bracarense Onires é detido a 100% por Manuel Rodrigues de Sá Serino e pela família Rodrigues. Detém participações em empresas de construção, promoção e mediação de bens imobiliários, mediação de seguros e gestão de espaços comerciais, de que são exemplos a OniRodrigues e a Seg Up. A família Rodrigues tem também participações em empresas como a Bragaparques, Liscondes e Urbaclérigos.