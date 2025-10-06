DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Braço da Mota-Engil no Brasil fecha contratos avaliados em 735 milhões de euros

A extensão de um contrato e o prolongamento de outro valem o equivalente a 735 milhões de euros à Empresa Construtora Brasil (ECB), que conta com uma participação de 33% da Mota-Engil.
A Empresa Construtora Brasil (ECB), na qual a Mota-Engil tem uma participação, estabeleceu um novo contrato, no valor de 4,4 mil milhões de reais (perto de 702 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

Este foi assinado entre aquela empresa e a Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras). Envolve a "execução, construção, montagem, comissionamento, operação assistida e integração" com a Refinaria Duque de Caxias (“Reduc”), no Rio de Janeiro.

A informação foi transmitida aos mercados pela Mota-Engil SGPS, SA, através de um comunicado à CMVM. O contrato terá a duração de 50 meses.

A Empresa Construtora Brasil (ECB) é fruto de um consórcio em que a Mota-Engil SGPS, SA tem uma participação de 33%.

A Mota-Engil esclareceu ainda que foi estendido por cinco meses o contrato em curso que envolve a "prestação de serviços de recolha, processamento, destinação final e alienação das linhas flexíveis dos "Almoxarifados Submarinos" da Bacia de Campos. A extensão custa 200 milhões de reais (32 milhões de euros).

Brasil
Mota-Engil

