Britânica GSK compra biofarmacêutica canadiana 35Pharma por 806 milhões

O laboratório britânico GSK anunciou um acordo para adquirir a biofarmacêutica canadiana 35Pharma, por 950 milhões de dólares (806 milhões de euros) em dinheiro.

A empresa é especializada no desenvolvimento de novas terapias baseadas em proteínas.

A transação inclui a aquisição do HS235, um medicamento em investigação que oferece potencial para tratar pacientes com hipertensão pulmonar (HP).

Até 2032, prevê-se que o mercado mundial de terapias para HP atinja 18 mil milhões de dólares (15,28 mil milhões de euros).

“A hipertensão pulmonar afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas os doentes são negligenciados”, comentou o diretor científico da GSK. Tony Wood.

Por seu lado, o presidente executivo da 35Pharma, Ilia Tikhomirov, destacou que a GSK partilha a visão sobre o potencial do HS235 para transformar o tratamento desta doença.