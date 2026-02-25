Empresas

Britânica GSK compra biofarmacêutica canadiana 35Pharma por 806 milhões

A empresa adquirida é especializada no desenvolvimento de novas terapias baseadas em proteínas.
Britânica GSK compra biofarmacêutica canadiana 35Pharma por 806 milhões
Publicado a

O laboratório britânico GSK anunciou um acordo para adquirir a biofarmacêutica canadiana 35Pharma, por 950 milhões de dólares (806 milhões de euros) em dinheiro.

A empresa é especializada no desenvolvimento de novas terapias baseadas em proteínas.

A transação inclui a aquisição do HS235, um medicamento em investigação que oferece potencial para tratar pacientes com hipertensão pulmonar (HP).

Até 2032, prevê-se que o mercado mundial de terapias para HP atinja 18 mil milhões de dólares (15,28 mil milhões de euros).

“A hipertensão pulmonar afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas os doentes são negligenciados”, comentou o diretor científico da GSK. Tony Wood.

Por seu lado, o presidente executivo da 35Pharma, Ilia Tikhomirov, destacou que a GSK partilha a visão sobre o potencial do HS235 para transformar o tratamento desta doença.

Britânica GSK compra biofarmacêutica canadiana 35Pharma por 806 milhões
GSK faz 100 milhões em Portugal pela primeira vez na sua história
aquisição
GSK
35Pharma

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt