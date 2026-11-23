A Associação Business Roundtable Portugal (BRP) vai lançar um programa prático para reforçar as capacidades de gestão dos empresários portugueses, em que presidentes e especialistas das maiores empresas nacionais partilham experiências e conhecimento com os participantes.

Denominado “Choque de Gestão BRP”, o programa vai ser apresentado esta segunda-feira, 23 de novembro, na conferência anual BRP "Ainda dá. Vamos lá", em Lisboa, e dirige-se a empresários e gestores de empresas portuguesas com faturação entre 30 e 150 milhões de euros.

Em entrevista à agência Lusa, o presidente da direção da BRP, Carlos Moreira da Silva, explicou tratar-se de “um programa de transferência de experiências de empresários para empresários”, que coloca o conhecimento de empresários e presidentes executivos (CEO) das maiores empresas portuguesas ao serviço das médias empresas e ‘MidCaps’(empresas de capitalização média).

O objetivo é “reforçar as suas capacidades de gestão e prepará-las para crescer, ganhar escala e competir”, combinando “inspiração por CEOs, aprofundamento com especialistas e aplicação prática”.

Isto porque - sustentou - embora o investimento, a tecnologia e as políticas públicas sejam indispensáveis, não bastam, sendo também necessário elevar a qualidade da gestão para que as empresas aumentem a produtividade e ganhem escala, permitindo ao país crescer de forma sustentada.

“Se consultar o índice de competitividade de 2026 do IMD, consegue ver na competitividade geral Portugal está em 40.º lugar em 70 economias, mas em produtividade e eficiência está em 48.º e nas práticas de gestão está em 53.º [sendo que neste último indicador recuou sete posições face a 2025]”, afirmou Moreira da Silva.

Ora, salientou, estes são fatores “que têm alguma coisa a ver com políticas públicas, mas têm, sobretudo, a ver com os empresários e os gestores”.

Composto por quatro missões - Crescimento e Escala, ‘Governance’, Talento e Tecnologia - o “Choque de Gestão BRP” propõe-se integrar 300 empresas na primeira edição e será disponibilizado através da plataforma digital da YouLearn Academy.

As sessões de mentoria, com duração de 90 minutos, decorrerão ao longo de seis meses, entre fevereiro e julho, estando agendadas para as terças-feiras, entre as 09:00 e as 10:30. Existirão ainda dois encontros presenciais.

A participação será feita por empresa, através do seu empresário, CEO ou administrador, que acompanha todas as sessões e poderá fazer-se acompanhar, em cada módulo, por um responsável da empresa na área em causa.

Entre as participações já confirmadas no programa estão as da CEO da Sonae SGPS, Cláudia Azevedo, que abordará os desafios do crescimento e do ganho de escala, do CEO e fundador da Teak Capital e ex-presidente da BA Glass, Carlos Moreira da Silva, que falará sobre fusões e aquisições, e do CEO do grupo Visabeira, Nuno Marques, que se focará na estratégia empresarial.

A estes juntam-se o CEO da Corticeira Amorim, António Rios de Amorim, que abordará o governo das empresas, o CEO da Mota-Engil, Carlos Mota Santos, que falará sobre atração e retenção de talento e, na área da tecnologia, Paulo Rosado (fundador e ‘chairman’ da OutSystems) e Sofia Tenreiro (CEO da Siemens Portugal).

"Temos uma grande expectativa, porque as experiências que temos tido de apoio a empresas que querem crescer por parte dos nossos CEOs têm sido muito positivas e, portanto, admitimos que há, de facto, muitas empresas que podem acelerar o seu crescimento usufruindo da experiência destas pessoas que já passaram por coisas semelhantes", enfatiza o presidente da BRP.

Na conferência desta segunda-feira, a associação irá também apresentar as linhas gerais do seu Plano de Ação 2037, que Moreira da Silva adiantou à Lusa ser “mais um choque, social e cultural”, desta feita mais focado nas políticas públicas e em compromissos ao nível das remunerações e investimento, com o objetivo central de “melhorar as condições de vida dos portugueses”.