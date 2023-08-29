Bruxelas dá 'luz verde' à alienação de 50% do capital do Universo pela Sonae ao Bankinter

A Comissão Europeia aprovou a alienação de 50% do capital do prestador de serviços de pagamento aos consumidores Universo pela Sonae ao Bankinter, por considerar que a operação não suscita problemas de concorrência no Espaço Económico Europeu..Em comunicado de imprensa, o executivo comunitário refere que "aprovou, ao abrigo do Regulamento das Concentrações da UE, a aquisição do controlo conjunto do Universo IME S.A. pela Sonae SGPS S.A., ambos de Portugal, e pelo Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A., de Espanha"..O Universo era, até agora, detido na totalidade pela Sonae, pelo que a operação aprovada se traduz numa 'joint-venture' de controlo conjunto.."A Comissão concluiu que a aquisição proposta não suscita problemas de concorrência, dadas as limitadas sobreposições horizontais e ligações verticais entre as atividades da Sonae e do Bankinter Consumer no Espaço Económico Europeu", assinala a instituição..A operação foi examinada no âmbito do procedimento simplificado de análise das concentrações e surge depois de, no final de março passado, a Sonae e o Bankinter Consumer Finance terem formalizado uma parceria para a criação de uma 'joint-venture'..De acordo com a informação divulgada na altura, no âmbito deste acordo, o Universo passará a ser detido em partes iguais pelas duas instituições, com a Sonae a alienar uma participação de 50% do capital do Universo..A Sonae explicou, também em março passado, que a transação tem um valor de capitais próprios do Universo de cerca de 45 milhões de euros e envolve a venda de 50% do capital social do Universo por um valor estimado de 19 milhões de euros..Além deste montante, o acordo prevê o pagamento de até cinco milhões de euros adicionais, contingente e diferido por cinco anos após a conclusão da transação..O Universo desenvolve a sua atividade na prestação de serviços de pagamento aos consumidores e na intermediação de crédito para empréstimos ao consumo concedidos por terceiros, contando com mais de um milhão de clientes e uma carteira de crédito de aproximadamente 400 milhões de euros..Em 2022, o Universo registou um volume de negócios de 30 milhões de euros..A Sonae opera principalmente no setor retalhista alimentar e não alimentar, enquanto o Bankinter Consumer Finance, filial do crédito ao consumo do Grupo Bankinter, é uma entidade financeira de crédito que opera principalmente no setor da banca de retalho, em Espanha, Irlanda e Portugal..Em Portugal, o Bankinter Consumer Finance conta com aproximadamente 100 mil cartões de crédito, segundo dados da empresa.