Bruxelas investiga gigante tecnológica SAP por alegadas práticas anticoncorrenciais

A SAP está sob investigação das instituições europeias, perante a suspeita de práticas anticoncorrenciais, na operação da empresa, que já negou qualquer envolvimento. Durante esta quinta-feira, dia 25 de setembro, a Comissão Europeia lançou uma investigação à tecnológica SAP por, alegadamente, estar a afastar competidores de forma ilegal. As suspeitas recaem sobre o serviço pós-venda da empresa, no que diz respeito ao software ERP.O Planeamento dos Recursos Empresariais (ERP, na sigla em inglês) consiste num programa que permite gerir finanças, recursos humanos, cadeias de produção, vendas e logística, tudo numa só plataforma. Ora, a SAP poderá ter aproveitado a hegemonia que detém no setor para deixar os rivais com menos condições e, por consequência, com menos capacidade para serem competitivos no mercado."Milhares de empresas em toda a Europa usam o software da SAP para desenvolverem o seu negócio", disse Teresa Ribera, que tutela a lei da concorrência na União Europeia (UE).Em declarações citadas num comunicado divulgado pela Comissão Europeia, a própria explica que "a SAP pode ter restringido a competição no crucial mercado pós-venda, tornando mais difícil para os rivais competir, deixando os clientes europeus com menos escolhas e custos mais elevados", salienta.A multa seria avultada, mas a empresa diz-se tranquilaCaso a Comissão Europeia confirme todas as suspeitas, uma eventual multa pode ascender a perto de 10% do volume anual de vendas da SAP, em todo o mundo.De qualquer modo, a empresa afasta as suspeitas e sublinha que não espera "impactos materiais na performance financeira". Através de um comunicado da empresa, a SAP promete "trabalhar de forma próxima com a Comissão Europeia" para resolver todas as questões que possam ser levantadas.