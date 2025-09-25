DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bruxelas investiga gigante tecnológica SAP por alegadas práticas anticoncorrenciais

A gigante alemã de 'software' pode ter feito uso da posição hegemónica para causar dificuldades à concorrência e torná-la menos competitiva. Assim indicam as suspeitas da UE, já negadas pela empresa.
A SAP está sob investigação das instituições europeias, perante a suspeita de práticas anticoncorrenciais, na operação da empresa, que já negou qualquer envolvimento.

Durante esta quinta-feira, dia 25 de setembro, a Comissão Europeia lançou uma investigação à tecnológica SAP por, alegadamente, estar a afastar competidores de forma ilegal. As suspeitas recaem sobre o serviço pós-venda da empresa, no que diz respeito ao software ERP.

O Planeamento dos Recursos Empresariais (ERP, na sigla em inglês) consiste num programa que permite gerir finanças, recursos humanos, cadeias de produção, vendas e logística, tudo numa só plataforma. Ora, a SAP poderá ter aproveitado a hegemonia que detém no setor para deixar os rivais com menos condições e, por consequência, com menos capacidade para serem competitivos no mercado.

"Milhares de empresas em toda a Europa usam o software da SAP para desenvolverem o seu negócio", disse Teresa Ribera, que tutela a lei da concorrência na União Europeia (UE).

Em declarações citadas num comunicado divulgado pela Comissão Europeia, a própria explica que "a SAP pode ter restringido a competição no crucial mercado pós-venda, tornando mais difícil para os rivais competir, deixando os clientes europeus com menos escolhas e custos mais elevados", salienta.

A multa seria avultada, mas a empresa diz-se tranquila

Caso a Comissão Europeia confirme todas as suspeitas, uma eventual multa pode ascender a perto de 10% do volume anual de vendas da SAP, em todo o mundo.

De qualquer modo, a empresa afasta as suspeitas e sublinha que não espera "impactos materiais na performance financeira". Através de um comunicado da empresa, a SAP promete "trabalhar de forma próxima com a Comissão Europeia" para resolver todas as questões que possam ser levantadas.

