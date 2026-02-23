Bruxelas permite que Repsol e TotalEnergies fundam negócios de gás e petróleo no Reino Unido

A Comissão Europeia deu luz verde à aliança da Repsol e da HitecVision com a TotalEnergies para fundir os negócios de exploração e produção de petróleo e gás no mar do Reino Unido, informou esta segunda-feira, 23, a instituição.

Os serviços de concorrência do executivo comunitário concluíram que a transação “não levanta problemas de concorrência, dada a posição de mercado limitada das empresas” envolvidas no acordo, que criará um operador líder neste setor com uma produção prevista para 2026 superior a 250.000 barris de petróleo por dia.

Num comunicado emitido em dezembro, a Repsol detalhou que a operação será realizada através da empresa NEO NEXT, atualmente nas mãos da Repsol e da HitecVision, que mudará o nome para NEO NEXT+ para dar entrada à TotalEnergies, que irá adquirir 47,5% da nova sociedade.

Uma vez concluída a transação, a HitecVision ficará a deter 28,88% da NEO NEXT+ e a Repsol, 23,63%.

A Comissão Europeia avaliou a transação seguindo o procedimento simplificado de controlo de fusões e concentrações.