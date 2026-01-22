Bundesbank prevê crescimento moderado da Alemanha no 1.º trimestre

O Bundesbank (banco central alemão) prevê um crescimento económico moderado da Alemanha no primeiro trimestre de 2026 porque as expectativas das empresas são mais pessimistas.

Os economistas do Bundesbank dizem no boletim económico de janeiro, publicado esta quinta-feira, 22, que "as expectativas das empresas voltaram a ficar um pouco mais pessimistas, sugerindo que a produção económica provavelmente crescerá apenas moderadamente no primeiro trimestre deste ano".

A flexibilização da política orçamental na Alemanha vai dar um impulso mais forte ao longo do ano.

A Alemanha cresceu 0,2% em 2025, depois de dois anos consecutivos em recessão, graças ao consumo.

As tarifas dos EUA, a valorização do euro e a elevada concorrência, sobretudo na China, reduziram as exportações, segundo o Bundesbank.

Além disso, a incerteza política e a fraca utilização da capacidade na indústria afetaram negativamente o investimento.

No entanto, o consumo contribuiu para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

O consumo privado é sustentado na Alemanha pelo forte aumento dos salários.

Os pedidos às empresas industriais alemãs subiram muito em novembro em relação ao mês anterior, graças ao aumento dos gastos em defesa do Governo alemão.