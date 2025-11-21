Bupa abre primeira clínica dentária em Portugal e amplia aposta no mercado nacional

A Bupa estreou-se no mercado clínico português com a abertura, no início de novembro, da sua primeira clínica dentária em Portugal, instalada no El Corte Inglés, em Vila Nova de Gaia. A unidade tem sete gabinetes e integra tecnologia digital avançada, como TAC, scanner interoral e radiografia digital.A operação reforça a presença do grupo no país, onde já atuava através de seguros de saúde, e marca um movimento de integração vertical entre seguros e prestação direta de cuidados. Em paralelo, a Bupa lançou recentemente em Portugal o produto Bupa Saúde Conecta, focado em ambulatório e serviços digitais e ao domicílio.Iñaki Peralta, CEO da Bupa Europa & América Latina, afirma, citado em comunicado, que “a abertura da primeira clínica dentária em Portugal representa mais um passo na expansão do nosso modelo, aproximando os pacientes portugueses de uma experiência de assistência inovadora, personalizada e em linha com os padrões de excelência clínica que a Bupa mantém a nível internacional”.A iniciativa pode aumentar a competitividade no setor privado de saúde e contribuir para a diversificação de receitas do grupo em Portugal.