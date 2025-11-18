DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Buscas em França na sequência de investigação da PJ ao grupo Altice

No total, "mais de 14 milhões de euros" foram apreendidos em contas bancárias, "bem como veículos e bens de luxo". 70 investigadores empenhados em 30 buscas domiciliárias e não domiciliárias.
FOTO: Leonardo Negrão / Global Imagens
Publicado a

Mais de 70 investigadores franceses estão esta terça-feira, 18 de novembro, envolvidos em cerca de 30 buscas domiciliárias e não domiciliárias em França no âmbito de uma investigação de corrupção que envolve o grupo Altice, anunciou o procurador financeiro francês Jean-François Bohnert.

"Esta ação coordenada teve como objetivo recuperar provas úteis para a investigação em curso", explicou o responsável da Procuradoria Nacional Financeira, em comunicado.

No total, "mais de 14 milhões de euros" foram apreendidos em contas bancárias, "bem como veículos e bens de luxo".

"Mais de 70 investigadores" foram mobilizados e "diversas buscas foram realizadas simultaneamente, visando 15 residências e 14 empresas localizadas na região de Île-de-France, na Córsega, departamento de Var e departamento de Vosges", acrescentou Bohnert.

Esta investigação é uma consequência da Operação Picoas, que arrancou em Portugal no verão de 2023 e resultou na detenção e posterior constituição como arguido do cofundador da empresa, Armando Pereira, braço direito do empresário francês Patrick Drahi, o maior acionista da Altice France.

Antigo CEO da MEO constituído arguido na Operação Picoas

Em causa um "vasto esquema de corrupção que envolve crimes classificados como corrupção privada, fraude organizada e lavagem de dinheiro organizada, em prejuízo do grupo Altice", segundo Bohnert.

"Este esquema complexo baseia-se numa rede de empresas de fachada interpostas entre a Altice e certos fornecedores, o que permitiu a sobrefaturação de serviços e bens. Os fundos assim obtidos terão supostamente alimentado mecanismos de lavagem de dinheiro envolvendo estruturas sediadas em França e no estrangeiro, em benefício dos principais instigadores deste sistema ", acrescentou o magistrado.

O grupo, que não está cotado na bolsa de valores desde 2021, enfrenta dificuldades há vários anos, principalmente relacionadas com o peso da sua dívida e o escândalo de corrupção envolvendo Armando Pereira.

