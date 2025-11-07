BYD é líder na venda de elétricos em Portugal e Tesla cai com estrondo em outubro

A BYD, fabricante de veículos elétricos e baterias, destacou-se em outubro como a marca líder em vendas de veículos ligeiros 100% elétricos em Portugal, com 459 unidades matriculadas, o que representa uma quota de mercado de 9,94%. No total, somando veículos elétricos (EV) e híbridos plug-in (PHEV), a BYD vendeu 536 carros, posicionando-se no Top 10 de vendas nacionais.Em contraste, a Tesla registou uma queda significativa de 58,7% nas vendas em outubro, com apenas 144 unidades vendidas. No acumulado do ano, a marca viu uma redução de 21,4%, totalizando 5.953 unidades, o que indica um enfraquecimento da procura após um pico em 2024. Este recuo pode estar relacionado com o aumento da concorrência, especialmente por parte de fabricantes chineses, e a variação nos preços de modelos como o Model Y e o Model 3, que sofreram reduções em outros mercados europeus.O desempenho da BYD tem-se fortalecido ao longo do ano, com um total de 4.864 unidades vendidas até ao final de outubro, refletindo um crescimento de 132,34% de janeiro a outubro. A marca lançou recentemente o BYD SEALION 7, finalista do “Carro do Ano 2025”, e o BYD ATTO2, um SUV de segmento B que em breve terá uma versão com tecnologia DM-i. Além disso, a BYD também entrou no mercado de citadinos com o lançamento do BYD DOLPHIN SURF..BYD ultrapassa Tesla pelo segundo mês consecutivo na União Europeia e Stellantis inverte quebra