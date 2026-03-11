BYD pondera criar ou comprar equipa para competir na F1

A BYD está a avaliar a possibilidade de participar em competições de topo, como a Fórmula 1 ou o Campeonato Mundial de Resistência, avança esta quarta-feira, 11, a Bloomberg, citando fontes com conhecimento do processo.

A fabricante chinesa de veículos elétricos tem em consideração várias vias de entrada, incluindo a criação de uma equipa própria ou a aquisição de uma estrutura já existente.

Uma entrada da BYD na Fórmula 1 representaria a presença direta de um construtor chinês num campeonato historicamente dominado por equipas europeias e norte‑americanas. Entre os obstáculos referidos pelas fontes está o elevado custo de desenvolvimento e operacional — que pode atingir os 500 milhões de dólares (cerca de 430 milhões de euros) por temporada.

Embora não tenha confirmado oficialmente essa possibilidade, o interesse da BYD surge num contexto em que o automobilismo se dirige para unidades híbridas cada vez mais complexas, área em que o grupo tem desenvolvido tecnologia para veículos eléctricos e híbridos. O novo regulamento de motores da Fórmula 1, que aumenta o peso da componente eléctrica nas unidades híbridas, foi concebido para atrair novos fabricantes, como a Audi, que estreou no campeonato esta época.

A participação num campeonato de prestígio poderia elevar a visibilidade da marca em mercados estratégicos, como os Estados Unidos, onde atualmente não comercializa automóveis de passageiros devido a barreiras tarifárias e restrições comerciais.