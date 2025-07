BYD Portugal quer vender 2300 carros elétricos e faturar 75 milhões em 2024

Cabe ao grupo Salvador Caetano, representante da BYD em Portugal, garantir esse posicionamento. A corrida arrancou em maio, quando o grupo abriu quatro lojas da marca no país e em poucos meses construiu uma rede de 13 unidades. Segundo Pedro Cordeiro, COO da BYD Portugal, as perspetivas são animadoras. "A marca está a ter boa recetividade. As vendas estão de acordo com o plano mais otimista", diz. No início deste mês, já tinham sido vendidos mais de 400 carros da marca no país, com as estimativas a apontar para a colocação de mais 100 automóveis até ao fecho do exercício. Para 2024, o plano também já está traçado. O grupo quer vender 2300 viaturas e faturar 75 milhões de euros, garantindo uma quota de 5,5%.