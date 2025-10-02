C-More apoia mil empresas de Turismo no cumprimento dos critérios de sustentabilidade

A C-More trabalha com mil empresas de Turismo em Portugal para medir, analisar e reportar o desempenho no que diz respeito às metas definidas pela UE em matéria de critérios ESG.Em comunicado, a empresa portuguesa esclarece que desenvolveu a ferramenta Forest, cuja plataforma permite às empresas a medição análise e reporte do respetivo desempenho. Na base estão os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) definidos pela União Europeia.Nos últimos três anos, a C-More trabalhou com a recolha de dados neste âmbito, a respeito do turismo, um setor que contribuiu para 12% do PIB nacional (dados do ano passado) e é responsável por cerca de 450 mil postos de trabalho.Ao mesmo tempo, a plataforma contempla um ranking através do qual é possível as organizações compararem os números com outros players do setor, nacionais e internacionais. De acordo com a própria empresa, trata-se do primeiro "modelo simplificado" que dá acesso a estas ferramentas. Para incentivar a participação das empresas que operam no setor, o Turismo de Portugal indexou as linhas de financiamento do programa Empresas 360º a esta tabela de avaliação.Segundo o mesmo comunicado, esta é uma iniciativa pioneira a nível global, e que permite ao Turismo de Portugal estar, atualmente, na linha da frente no cumprimento das melhores práticas internacionais e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU..Empresas de turismo crescem mais em faturação e emprego, mas são menos sólidas, aponta Estudo\n.Portugueses gastam mais este verão. Consumos em jogos e casinos disparam quase 300%