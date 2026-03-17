Cadeia hoteleira Room00 investe entre 60 e 80 milhões em Portugal até 2026

A Room00 Next Gen Hospitality vai investir entre 330 milhões e 420 milhões de euros em 20 novos hotéis em Portugal, Espanha, Itália e Reino Unido ao longo de 2026.

Segundo a cadeia hoteleira, “a estratégia inclui a adição de 20 novas propriedades e 1.421 quartos”.

Portugal será um dos focos de crescimento do grupo, com um investimento estimado entre os 60 e os 80 milhões de euros, concentrado sobretudo em Lisboa e no Porto. Nestes dois mercados, a Room00 planeia adicionar três novas propriedades, disponibilizando cerca de 217 quartos adicionais.

“Portugal consolidou-se como um dos destinos turísticos urbanos mais dinâmicos da Europa nos últimos anos, Lisboa e Porto combinam uma forte procura internacional com centros históricos muito atrativos para o desenvolvimento de projetos de hotelaria urbana”, explica o presidente executivo da Room00, Ignacio Requena.

O plano é suportado pela ronda de financiamento de 400 milhões de euros concluída em 2025 e liderada pelo fundo internacional Kings Street, e “a estratégia de investimento centrar-se-á principalmente na aquisição e reposicionamento de ativos hoteleiros urbanos”.

“Especificamente, 80% do capital será destinado à compra de hostels e hotéis existentes […] enquanto os restantes 20% serão direcionados para desenvolvimentos estratégicos alinhados com o crescimento da plataforma em localizações urbanas privilegiadas”, lê-se no comunicado.

Em conjunto, as novas adições planeadas trarão mais de 750.000 potenciais clientes, anualmente, para a rede do grupo.

“Estamos num momento muito entusiasmante para investir na hotelaria urbana na Europa, existe uma clara oportunidade para reposicionar ativos bem localizados e adaptá-los às novas tendências de viagens, o nosso objetivo não é apenas crescer, mas construir uma rede coerente de alojamento urbano nas principais capitais europeias”, afirmou o presidente executivo, em comunicado.

A Room00 pretende consolidar a sua posição como uma plataforma líder de hospitalidade urbana de nova geração, um modelo focado principalmente nos viajantes da geração Y e da geração Z que combina ‘design’, tecnologia, flexibilidade e localizações centrais nas principais cidades europeias.