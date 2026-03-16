CaixaBank aprova dividendo de 428 milhões de euros do BPI

O CaixaBank, único acionista do BPI, aprovou esta segunda-feira, 16, a proposta do banco para a distribuição de dividendos, referentes aos resultados de 2025, num total de 428 milhões de euros, segundo um comunicado ao mercado.

Na nota, divulgada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI informou que “o seu acionista único CaixaBank, S.A., por deliberação unânime por escrito, aprovou o Relatório de Gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas do Banco BPI relativos ao exercício de 2025”.

Aprovou ainda “a proposta apresentada pelo seu Conselho de Administração para a distribuição de um dividendo, referente aos resultados de 2025, no montante de 428 milhões de euros”, lê-se na mesma nota.

O BPI teve lucros consolidados de 512 milhões de euros em 2025, menos 13% do que no ano anterior, divulgou em conferência de imprensa, a 02 de fevereiro.

Apenas na atividade em Portugal, os lucros reduziram-se 4% para 489 milhões de euros, uma queda justificada com as menores receitas com juros.

Sobre os resultados consolidados, o banco atribui a diminuição de 13% sobretudo aos resultados das participações em Angola (BFA) e Moçambique (BCI).

Em 2025, o BPI viu a sua margem financeira - a diferença entre os juros cobrados nos créditos e a remuneração dos depósitos - recuar 10%, para 879,4 milhões de euros.

Por sua vez, as comissões também recuaram, na ordem dos 6%, para 307 milhões de euros.

Os custos de estrutura totais caíram 8% para 509 milhões de euros, tendo os custos com pessoal subido 4,9% para 259 milhões de euros.