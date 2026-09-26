Calçado aposta em designers internacionais para conquistar mundo global da moda

A APICCAPS (associação portuguesa do setor do calçado) decidiu apostar em reconhecidos designers internacionais para elevar os sapatos nacionais ao patamar da moda global mais exclusiva.

Designers como Willy Chavarria, Saul Nash, Annie Purdy, Patricio Campillo, mas também marcas como as norte-americanas Libertine ou Theophilio, estão a produzir os seus modelos em fábricas portuguesas.

Segundo Paulo Gonçalves, diretor executivo da APICCAPS, este é um trabalho de parceria entre estilistas e fabricantes, que permite à indústria portuguesa chegar a mercados internacionais de maior valor.

Como contou, no último desfile assinado por Willy Chavarria, em Paris, que já exibiu sapatos "Made in Portugal", havia mais de 1500 pessoas a assistir e com elevado poder de compra. Desta forma, "conseguimos chegar a novos públicos", salientou.

A APICCAPS tem feito a ponte entre os criativos internacionais e a indústria portuguesa de calçado.

Para alcançar novos públicos, a associação desenvolveu também parcerias com a London College of Fashion e com a nova-iorquina FIT-Fashion Institute of Tecnology. Este trabalho tem permitido que os melhores alunos passem uma semana em Portugal para conhecer a indústria portuguesa de calçado.

As exportações portuguesas de calçado atingiram os 813 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma quebra de 2,1% face ao período homólogo de 2025.

No ano passado, o setor exportou 68 milhões de pares (um crescimento de 1,8%), que gerou um volume de negócios de 1718 milhões de euros (mais 0,8%).