Capital mundial do jogo prevê que receitas dos casinos subam 3,5% em 2026

O Governo de Macau prevê que as receitas dos casinos do território aumentem 3,5% em 2026, atingindo 236 mil milhões de patacas (25,4 mil milhões de euros), o valor mais elevado desde a pandemia.A previsão está inscrita na proposta de Orçamento da região semiautónoma chinesa para o próximo ano, que o executivo enviou esta quarta-feira, 19, para o parlamento local, a Assembleia Legislativa (AL).A meta fixada pelo Governo representa uma subida de 3,5% em comparação com o orçamento revisto para 2025, aprovado pela AL em julho, que reduziu a previsão das receitas do jogo para 228 mil milhões de patacas (24,6 mil milhões de euros).Na nota justificativa que acompanha a proposta de Orçamento, o Executivo diz que, desde maio, Macau tem tido um "crescimento robusto no número de visitantes" e as receitas dos casinos "mantiveram uma tendência estável de crescimento".O número de turistas a visitar a região subiu 14,5% até setembro, enquanto as receitas de jogo aumentaram 8% em termos homólogos nos primeiros dez meses de 2025, atingindo 205,4 mil milhões de patacas (22,2 mil milhões de euros).Algo que, sublinhou o Governo, "contribuiu para o progresso sustentado da economia global de Macau", altamente dependente dos setores do turismo e casinos.A economia do território cresceu 8% em termos homólogos no terceiro trimestre, mais 2,9 pontos percentuais do que no segundo trimestre, depois de entre janeiro e março ter registado a primeira queda em dois anos."Perspetivando o ano de 2026, prevê-se que a indústria turística de Macau possa continuar a trajetória de crescimento, sustentada por diversos fatores favoráveis", referiu o Executivo.Ainda assim, a subida de 3,5% nas receitas dos casinos é muito inferior ao ritmo de crescimento (8%) registado até agora este ano, algo que o Governo justifica com um "princípio de gestão financeira prudente".Na terça-feira, após a apresentação das Linhas de Ação Governativa para 2026, o chefe do Executivo de Macau, Sam Hou Fai, já tinha alertado para "a instabilidade da envolvente externa e da conjunta económica".Numa conferência de imprensa, Sam defendeu que as relações entre a China e os Estados Unidos "estão a recuperar" dos episódios recentes de tensões comerciais, mas não afastou a possibilidade de uma "recessão económica" global.Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.As seis operadoras de casinos da cidade pagam um imposto direto de 35% sobre as receitas do jogo, 2,4% destinado ao Fundo de Segurança Social de Macau e ao desenvolvimento urbano e turístico, e 1,6% entregue à Fundação Macau para fins culturais, educacionais, científicos, académicos e filantrópicos.O imposto direto sobre as receitas dos casinos representou 83,3% das receitas públicas da região nos primeiros dez meses de 2025: 77,5 mil milhões de patacas (8,37 mil milhões de euros).