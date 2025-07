Care To Beauty. A loja online que começou startup e quer chegar a grande empresa

Para já e muito recentemente - no final de outubro -, a Care To Beauty lançou um novo site. Após um investimento de quase meio milhão de euros, a loja de cosmética tem agora uma plataforma de e-commerce especialmente concebida para ser consultada no smartphone. "Nós desenhamos um site que é "mobile first", que foi pensado primeiro para o telemóvel e só depois derivado para o PC", detalha Jorge Ferreira, explicando que, até há relativamente pouco tempo, a consulta era feita no telemóvel, mas a compra ainda era mais feita no computador.