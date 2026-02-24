Empresas

Carris lança campanha para recrutar 250 motoristas e renovar frota em Lisboa

Líder da empresa, Rui Lopo, refere que o objetivo é “melhorar de forma consistente o serviço" e responder às necessidades de uma cidade "cada vez mais comprometida com a sustentabilidade ambiental”.
A Carris quer recrutar 250 novos motoristas, no âmbito de uma campanha que inclui a renovação da frota e a melhoria do serviço em Lisboa, anunciou hoje a empresa de transportes.

“Estamos focados em melhorar de forma consistente o serviço, elevar a experiência de viagem e responder com eficácia às necessidades de uma cidade cada vez mais comprometida com a sustentabilidade ambiental”, explica, citado num comunicado, o presidente do conselho de administração da Carris, Rui Lopo.

Esta campanha de recrutamento destaca testemunhos reais de colaboradores da empresa, valorizando a experiência de quem “diariamente assegura a mobilidade de milhares de pessoas”.

“Ao dar voz aos seus tripulantes, a Carris reforça o reconhecimento do seu papel essencial e afirma-se como empregador de referência no setor da mobilidade urbana”, sublinha a empresa.

A Carris tem como missão a prestação do serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros, assumindo de “forma consciente, a sua responsabilidade como agente económico e social que atua no domínio da mobilidade urbana, contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade de Lisboa e da sua área metropolitana”, segundo anuncia na sua página na Internet.

Carris Metropolitana registou em 2025 um recorde de 194 milhões de passageiros
