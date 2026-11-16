Carta aberta com 160 mil assinaturas pede regresso de Jensen Huang à Nvidia

Vários movimentos se levantam para pedir o regresso de Jensen Huang ao cargo de CEO na Nvidia, depois da relação extraconjugal que levou ao seu afastamento. É o caso de uma carta aberta, que já leva 160 mil assinaturas, assim como dos pedidos lançados por dois dos maiores acionistas da empresa.

"Stand with Jensen" é o nome de uma carta que pede o regresso do fundador e agora ex-CEO da Nvidia, Jensen Huang. É subscrita por vários empresários de peso em Silicon Valley, entre os quais Elon Musk (CEO na Tesla), Tim Sweeney (CEO na Epic Games) e Garry Tan (CEO na Y Combinator), entre outros.

Recorde-se que Huang deixou a liderança da Nvidia na quinta-feira, dia 12 de novembro. Isto depois de serem conhecidos três casos extraconjugais do empresário, um dos quais com Alice Huang, suspeita de ser uma espia ao serviço do governo da China. A própria trabalha na Megaspeed, tecnológica sediada em Singapura que comprava microchips de última geração da Nvidia. Suspeita-se que esta empresa é uma fachada, que permitia depois entregar os mesmos chips à China, contornando as sanções que proíbem a Nvidia de vender estes chips a compradores chineses.

Os restantes casos deram-se com duas trabalhadoras da Nvidia: Kimberly Powell (vice-presidente para a área de saúde) e outra mulher cujo nome não foi divulgado.

Noutra carta aberta, enviada na sexta-feira, dois dos maiores acionistas da Nvidia pediram que a administração da empresa considere reintegrar Huang. É o caso da Altimeter e da Atreides Management. Os respetivos CEOs, Brad Gerstner e Gavin Baker apelam a que o board não descarte opções, neste momento.