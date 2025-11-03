Carteira Digital da Empresa com versão de teste em janeiro de 2026

O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, anunciou esta segunda-feira, 3, que a Carteira Digital da Empresa, Business Wallet, terá uma versão ‘beta’ (de teste) a funcionar em janeiro de 2026.Esta carteira, que funcionará à semelhança da sua homóloga pessoal, o ID.Gov, terá em si contidos documentos como a declaração de não dívida e a certidão permanente da empresa.“Seremos o primeiro país, como já aqui afirmei, da União Europeia a criar a Carteira Digital”, afirmou o ministro que falava numa audição conjunta nas comissões parlamentares da Reforma do Estado e Poder Local e do Orçamento, Finanças e Administração Pública, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026)..Reforma administrativa não quer "reduzir o Estado", diz ministro Gonçalo Saraiva Matias