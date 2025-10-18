DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Casa Ermelinda Freitas lança vinho Destemido, com edição limitada

A produção junta quatro diferentes castas de vinho e o lançamento resulta de uma parceria com a artista Olga Noronha. Fica limitado a 2025 garrafas.
A Casa Ermelinda Freitas lançou o vinho "Destemido". Este fica limitado ao lançamento de 2025 garrafas.

Em comunicado, o produtor familiar de vinho, estabelecido em Palmela, salienta que o vinho foi formado pela junção das castas Castelão, Syrah, Alicante Bouschet e Cabernet Sauvignon. Posteriormente, estagiou durante um ano em barricas de carvalho e maturou durante dois anos em garrafa.

A garrafa e toda a produção comercial associada resulta de uma parceria com a artista Olga Noronha, com o propósito de dar um toque de sofisticação e expressão artística.

A Casa Ermelinda Freitas detém 550 hectares de vinha em Fernando Pó, Palmela. Desde 1999, já recebeu mais de 2.500 prémios nacionais e internacionais, pelos vinhos que produz.

