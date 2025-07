Casafari compra empresa alemã Targomo

A Casafari, empresa de dados imobiliários, comprou a Targomo, empresa germânica especialista em inteligência de localização. As empresas não revelam o valor do negócio. "Esta aquisição desbloqueia sinergias óbvias, aprimorando a pesquisa e análise imobiliária através de inteligência de localização e capacitando a tecnologia da Targomo com dados mais completos sobre o mercado imobiliário", diz a Casafari, em comunicado.