Dinheiro Vivo

Caso EDP: Testemunhas negam conhecimento de interferências de Pinho a favor do BES

As três testemunhas ouvidas na sessão de hoje de manhã do julgamento do Caso EDP disseram desconhecer qualquer intervenção do antigo ministro da Economia Manuel Pinho a favor de projetos associados aos interesses do Banco Espírito Santo (BES).