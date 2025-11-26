Castellana Properties obtém lucro líquido recorde de 61,8 milhões no 1.º semestre fiscal

A Castellana Properties anunciou um lucro líquido recorde de 61,8 milhões de euros no primeiro semestre do seu ano fiscal (1 abril–30 setembro de 2025), um aumento de 87,3% em termos homólogos. Em comunicado, a empresa cotada, especializada na aquisição e gestão de centros e parques comerciais, refere que o Rendimento Líquido Operacional (NOI) situou‑se em 56,9 milhões de euros, com uma subida comparável de 8,7%, enquanto o EBITDA cresceu 83,9% para 49,8 milhões de euros. O Rendimento Bruto por Alugueres (GRI) foi de 63,2 milhões de euros, com crescimento de 8,2%.O valor bruto dos ativos (GAV) aumentou para 1.772 milhões de euros, subindo 6,7% nos seis meses e 2,3% face a março de 2025. A carteira foi reforçada pela aquisição, em abril, do Forum Madeira — o quinto ativo da empresa em Portugal.Em Portugal, as visitas aos centros da Castellana subiram 2,7% entre abril e setembro, com as vendas a crescerem 4%. Foram assinados 44 contratos nos centros portugueses (18 novos), que representam 2,1 milhões de euros em rendas e uma melhoria média de 9,55% face à renda anterior. Os níveis de ocupação nos centros em Portugal situam‑se em 98,9% (98,7% na carteira total) e a taxa de cobrança de rendas em 95,3% (98% na carteira global).A nível agregado, o tráfego da carteira aumentou 3,5% até setembro e as vendas cresceram 4,2%, suportadas por 196 contratos de arrendamento (84 renovações e 112 novos contratos) que geram rendas de 13,1 milhões de euros e uma melhoria média de 7,5% face às rendas anteriores. As categorias com maior dinamismo foram Cultura, Media & Tecnologia, Casa, Lazer & Entretenimento, Alimentação & Bebidas e Moda.Alfonso Brunet, CEO da Castellana Properties, afirma, em comunicado, que "Portugal tornou‑se um mercado muito relevante para a Castellana Properties e os resultados obtidos no último semestre reafirmam a nossa estratégia de investimento e expansão ibérica, com aumentos significativos em afluência e vendas".A sociedade controlada pelo fundo sul-africano Vukile realçou ainda avanços na governação e no crédito: recebeu classificações EPRA e obteve uma melhoria do rating para BBB, com perspetiva estável pela Fitch Ratings — dados que reforçam a sua posição no sector do retalho imobiliário ibérico.