Cellnex conclui venda da subsidiária Towerlink France por 391 milhões

A Cellnex, empresa espanhola de telecomunicações, concluiu a venda de 99,99% da sua subsidiária Towerlink France à Vauban Infra Fibre, no valor de 391 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira, 23.

A alienação, realizada através da sua subsidiária Cellnex France, foi concluída após receber a aprovação das autoridades francesas de investimento estrangeiro direto e concluir o processo de informação e consulta com os representantes dos trabalhadores em França, informou a empresa em comunicado.

Com esta operação, a Cellnex avança na sua estratégia de “otimização da carteira”, ao alienar centros de dados não estratégicos e “reforçar o seu compromisso com os principais ativos de infraestruturas de telecomunicações na Europa”.

“Ao concentrarmos os recursos no nosso negócio principal”, ficamos “melhor posicionados para impulsionar um crescimento sustentável, apoiar a transformação digital dos clientes e gerar valor a longo prazo para os acionistas”, afirmou o diretor-executivo, Marco Patuano.

Com esta venda, a Cellnex reforça a sua “abordagem disciplinada” na alocação de capital e o seu “compromisso com a excelência operacional”, acrescenta.

A Cellnex, sediada em Espanha, opera em 10 países europeus, incluindo em Portugal onde entrou em 2020, quando comprou as torres móveis da Altice Portugal, alargando meses mais tarde a sua operação com a aquisição das antenas da NOS.