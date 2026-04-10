Centenas de voos cancelados na Alemanha devido à greve do pessoal de cabine da Lufthansa

A greve do pessoal de cabine do grupo Lufthansa convocada para hoje pelo sindicato UFO provocou o cancelamento de centenas de voos na Alemanha, quando muitos viajantes regressam das férias da Páscoa, informaram meios de comunicação alemães.

A greve - que afeta oficialmente apenas as descolagens da companhia aérea Lufthansa de Frankfurt e Munique e os da filial Lufthansa CityLine de Berlim e outros aeroportos alemães, mas que também teve impacto indiretamente em voos com origem noutros países - começou hoje às 00:01 hora local (11:01 de quinta-feira em Lisboa) e termina às 22:00 hora local.

A associação aeroportuária ADV prevê, segundo o Der Spiegel, que no total se cancelarão mais de 520 voos, mas segundo o operador do aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha, apenas ali serão cancelados 570 voos entre aterragens e descolagens, de acordo com a cadeia regional Hessenschau.

Na maioria dos estados federais, as férias escolares da Páscoa terminam hoje, por isso espera-se que a greve também afete os viajantes que regressam à Alemanha e cujos aviões não conseguiram voar devido à greve.

"Esta escalada é irresponsável. E ainda mais num momento em que lidamos com desafios geopolíticos como uma evolução extrema dos preços do querosene e grande incerteza para os próximos meses", declarou o membro do conselho da Lufthansa Michael Niggemann num comunicado.

A companhia informou na quinta-feira que, para minimizar as consequências da greve, preparou um plano de voos extraordinário, no qual outras subsidiárias não afetadas pela paralisação, como a Discover Airlines ou a Eurowings, assumirão na medida do possível deslocamentos adicionais.

Outras companhias aéreas do grupo, como a Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Air Dolomiti e ITA Airways, tentarão utilizar aviões com maior capacidade para acomodar passageiros cujos voos foram suspensos.

O sindicato alemão UFO convocou a greve do pessoal de cabine da Lufthansa e da Lufthansa CityLine na quarta-feira, depois de uma votação na qual 94% dos afiliados afetados se pronunciaram a favor.

O objetivo é exercer pressão na sequência do fracasso das negociações do acordo coletivo, depois de ao longo dos últimos cinco meses a patronal ter indicado que não está disposta a ceder às exigências do sindicato, segundo este.

A Lufthansa é uma de duas concorrentes à compra da companhia aérea portuguesa TAP.

O processo de venda parcial da companhia aérea nacional, relançado pelo Governo em 2025, ficou reduzido a dois candidatos, depois da saída do International Airlines Group (IAG), mantendo-se na corrida os grupos Air France-KLM e Lufthansa.

A decisão final implicará ainda um conjunto de passos formais, incluindo a aprovação em Conselho de Ministros e a obtenção de 'luz verde' das autoridades europeias de concorrência, num processo que o executivo pretende concluir até ao verão.