Centro de Dados de Sines vai receber mais de 66 mil chips da Nvidia para acelerar IA

A Nscale vai instalar mais de 66 mil chips avançados da Nvidia, conhecidos como GPUs, no centro de dados de Sines, no distrito de Setúbal, para acelerar sistemas de inteligência artificial, foi divulgado esta terça-feira, 5.

O investimento, que será concretizado até ao final de 2027, resulta da parceria inicialmente estabelecida com a Microsoft para a instalação de 12.600 chips Nvidia Blackwell Ultra no primeiro edifício da Start Campus, em Sines.

“No âmbito do acordo, os investimentos adicionais da Nscale de 230 milhões de euros em infraestrutura partilhada e de 465 milhões de euros num segundo edifício de 200 MW [Megawatts] no Sines Data Campus tornam este um dos projetos de infraestrutura de IA mais significativos da UE e um dos maiores em Portugal até à data”, precisou a Nscale, em comunicado.

Para Josh Payne, diretor executivo e fundador da Nscale, citado no comunicado, a parceria permite disponibilizar “computação de IA de próxima geração à escala e eficiência exigidas para cargas de trabalho de fronteira”.

Representa também “um dos maiores investimentos em infraestrutura de IA da história de Portugal”, assim como “um dos mais significativos na UE, refletindo a crescente procura pelos serviços da Nscale", afirmou.

Por seu lado, o diretor executivo da Start Campus, Roberto Dunn, também citado no mesmo comunicado, reafirmou que Sines “é um dos principais destinos europeus para IA em grande escala”.

“Com base no acordo já existente, esta expansão da Nscale será uma das maiores instalações de GPUs Nvidia Vera Rubin NVL72 da Europa”, salientou.

Já para Daniel Boehm, sócio na Davidson Kempner, acionista da Start Campus, “este investimento significativo da Nscale acelera o desenvolvimento” do mega centro de dados e reforça “a emergência de Portugal como líder em IA na Europa”.

Segundo a Nscale, esta expansão marca “um passo decisivo no reforço das capacidades de computação de IA na Europa, fornecendo a infraestrutura crítica e sistemas Nvidia Vera Rubin NVL72 de próxima geração necessárias para cargas de trabalho de IA de fronteira”.

Com esta parceria, a Nscale e a Start Campus “estão a posicionar ativamente Portugal como ‘hub’ seguro, sustentável e de alta densidade essencial para impulsionar o sucesso competitivo de longo prazo da Europa na era global da IA”, concluiu.