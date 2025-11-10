CEO da EDP aproveitou desvalorização da cotada após resultados para comprar ações

O CEO da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, investiu 117,1 mil euros na compra de 30 mil ações da empresa, na sexta-feira, dia 7 de setembro. Os títulos estavam a negociar em baixo, na sequência de resultados que desiludiram os mercados.Num comunicado à CMVM esta segunda-feira, 10, a energética informa os mercados de que o responsável informou a companhia sobre três operações de compra, ao preço médio de 3,903 euros.Para tal ser possível, os dias anteriores foram decisivos, em função da desvalorização acentuada nos títulos. A empresa apresentou resultados na quarta-feira, com uma queda de 12% no lucro. No dia seguinte, apresentou o plano estratégico 2026-2028, com anúncio de investimentos e a garantia de que está confiante de que não vai precisar de pagar impostos pela venda de seis barragens à Engie, em 2020.Ora, a reação dos mercados ao acumulado de tudo isto foi negativa, de tal forma que, a meio da sessão de sexta-feira, as ações desvalorizavam perto de 10% face ao fecho de quarta-feira (anterior aos resultados).Ora, foi neste contexto que o presidente do Conselho de Administração Executivo, Miguel Stilwell de Andrade, avançou para três aquisições de ações. Cada uma envolveu precisamente 10 mil títulos.A primeira aconteceu às 10h26, a segunda às 14h00 e a última às 15h18, de acordo com a informação transmitida no documento citado. Ao todo, o responsável passa a deter 700.424 ações da empresa que lidera..EDP desvalorizou mais de 10% em bolsa em um dia e meio.EDP "tranquila" em como não terá de pagar impostos pela venda das barragens à Engie.Lucros da EDP caem 12% até setembro mas indicador subjacente fica no 'verde'