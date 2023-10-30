CEO da Galp alerta que contribuição extraordinária está a tornar-se permanente

O presidente executivo da Galp disse hoje que a promessa de acabar com a contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) não foi cumprida e que a taxa está a tornar-se mais "permanente" do que o esperado.."Em Portugal temos a CESE, que, infelizmente, parece que vai continuar. Começou como uma forma de reduzir o défice tarifário do sistema elétrico - nada a ver com o petróleo e o gás - era esperado que, à medida que o défice tarifário fosse reduzido a zero, a CESE também fosse a zero. Essa promessa não foi cumprida", afirmou Filipe Silva, na teleconferência com analistas sobre os resultados da petrolífera no terceiro trimestre..O líder da Galp realçou que o défice do sistema elétrico vai voltar a aumentar em 2024 e, por isso, a empresa não está confiante no fim da contribuição extraordinária: "está a tornar-se mais permanente do que o esperado"..Filipe Silva queixou-se de que a empresa "continua sujeita a tributação discriminatória", um tema com o qual a empresa está "a lidar internamente".."Continuamos a investir em Portugal, a adaptar a nossa refinaria em Sines, [...] a última coisa de que precisamos, além da taxação normal, é mais taxação extraordinária", apontou, acrescentando que aguarda para ver "o que sai" do Orçamento do Estado para 2024..Segundo a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, conhecida em 10 de outubro, a CESE vai manter-se em vigor em 2024, pelo décimo primeiro ano consecutivo, depois de ter sido criada em 2014 com caráter temporário..Em Portugal, o imposto sobre lucros extraordinários, aplicado em 2022 e 2023, deixa de ser cobrado no próximo ano, mas em Espanha ainda não é certo o que irá acontecer, lembrou o presidente executivo..No Brasil, a Galp decidiu adiar o desenvolvimento de alguns projetos de energias renováveis, devido ao contexto inflacionista e consequente agravamento de custos, registando uma imparidade de 59 milhões de euros nos resultados do terceiro trimestre..Segundo a empresa, aqueles projetos continuam no portefólio, mas só se prevê pedir a ligação à rede elétrica quando o mercado recuperar..A Galp anunciou hoje que obteve um lucro de 718 milhões de euros nos primeiros nove meses, mais 18% que no mesmo período de 2022, impulsionada por um "sólido desempenho" em todas as unidades de negócio.