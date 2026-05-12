CEO da Microsoft afirma-se "muito orgulhoso" por ter investido em 2019 na OpenAI

O presidente executivo (CEO) da Microsoft, Satya Nadella, afirmou estar "muito orgulhoso" de ter sido o primeiro a investir milhares de milhões, logo em 2019, na OpenAI com uma missão filantrópica.

As declarações do executivo aconteceram na segunda-feira no julgamento da OpenAI na Califórnia, que enfrenta acusações do milionário Elon Musk, que alega que a Microsoft ajudou conscientemente os criadores do modelo de inteligência artificial (IA) ChatGPT a trair a sua missão filantrópica (sem fins lucrativos).

Satya Nadella respondeu que, pelo contrário, a parceria entre ambos ajudou a construir "uma das maiores organizações sem fins lucrativos do mundo", aquela na qual a empresa comercial OpenAI continua a basear-se.

O CEO da Microsoft falava num tribunal em Oakland, perto de São Francisco, antes da aguardada audiência de Sam Altman, o poderoso e controverso responsável da OpenAI, que decorre hoje.

"Se o bolo cresce, a fundação também beneficia, e foi exatamente isso que aconteceu", argumentou o CEO da Microsoft.

Elon Musk e ele, "cada um de nós tem o número do outro", comentou.

O CEO da SpaceX e dono da Tesla, que o processou em 2024 por causa deste caso, nunca o contactou para o informar de que os investimentos da Microsoft na OpenAI violavam compromissos específicos assumidos com ele.

Neste processo que cativou Silicon Valley, Elon Musk acusa os fundadores da OpenAI, que apoiou desde a sua criação em 2015, de se apropriarem indevidamente dos seus donativos (38 milhões de dólares ou 32 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) para construir um império agora avaliado em mais de 850 mil milhões de dólares (cerca de 722 mil milhões de euros).

Exige que a OpenAI seja reintegrada como uma fundação sem fins lucrativos, uma questão que ameaça a sua entrada em bolsa e a sua posição na competição global de IA contra a Anthropic, a Google e a chinesa DeepSeek.

Por outro lado, a OpenAI denuncia uma manobra para a abrandar, liderada, diz, por um concorrente vingativo que conduz os próprios projetos lucrativos de IA dentro da sua gigante SpaceX.

Com base em documentos internos, o advogado de Elon Musk confirmou que a Microsoft projetou um retorno de 92 mil milhões de dólares (78 mil milhões de euros) em quatro anos sobre o seu investimento de 13 mil milhões de dólares (11 mil milhões de euros).

"Funcionou porque assumimos um risco", admitiu Nadella. A participação da empresa na OpenAI está agora avaliada em 135 mil milhões de dólares (cerca de 115 mil milhões de euros).

A equipa de Musk também usou esta questão para tentar convencer o júri de que a Microsoft estava por trás da controversa mudança no negócio da OpenAI.

"Temos as pessoas, temos o poder computacional, temos os dados, temos tudo", gabou-se Nadella em novembro de 2023. Na altura, desempenhou um papel central na crise que levou o conselho da OpenAI a demitir inesperadamente Sam Altman por falta de transparência.

Na noite da demissão, Nadella procurou imediatamente trazer de volta os fundadores afastados: "Queria ter a certeza de que o Sam e o Greg (Brockman, o seu cofundador) não criavam uma empresa concorrente e que se juntavam à Microsoft", testemunhou.

Na manhã seguinte, a Microsoft já tinha estabelecido uma subsidiária para os acomodar e comprar as ações dos funcionários que lhes sucederiam, um processo que, segundo um dos cofundadores, exigiu aproximadamente 25 mil milhões de dólares (21 mil milhões de euros).

Sam Altman recuperou finalmente o controlo após cinco dias de crise, com o apoio da maioria dos colaboradores.

O seu depoimento, agendado para hoje e quarta-feira, será seguido das alegações finais na quinta-feira.

O júri poderá chegar a um veredicto na próxima semana. No entanto, será um veredicto consultivo, uma vez que a juíza Yvonne Gonzalez Rogers decidiu julgar o caso sozinha.