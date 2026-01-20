CEO da Microsoft apela à redistribuição de benefícios da IA para evitar 'bolha'

O presidente executivo (CEO) da Microsoft, Satya Nadella, afirmou esta quinta-feira, 20, no Fórum de Económico de Davos que os benefícios da Inteligência Artificial (IA) devem ser distribuídos equitativamente para evitar uma ‘bolha’.Durante uma conversa com o presidente da Blackrock, Larry Fink, no segundo dia do Fórum Económico Mundial, que decorre na cidade suíça de Davos, Satya Nadella destacou que a IA deve impulsionar o crescimento económico e “não apenas aumentar os gastos”, de forma a evitar uma ‘bolha’ de IA.O executivo mostrou-se convencido de que esta tecnologia mudará a curva de produtividade e terá um impacto positivo no crescimento económico a nível global, desde que deixe de ser “um passatempo e passe a ser um fundamento económico”..Microsoft diz que empresas chinesas de IA estão a assumir liderança em África