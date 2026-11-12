CEO da Web Summit saúda acampada. "A única crítica seria não terem começado mais cedo"

A acampada pela habitação regressa esta quinta-feira (12) e vai estar às portas da Web Summit, pela primeira vez. O CEO do evento, Paddy Cosgrave, elogiou a iniciativa dos protestos pela habitação e até sugeriu que deveriam ter chegado mais cedo.

"A minha única crítica seria não terem começado a protestar mais cedo, na semana da Web Summit", apontou, numa conferência de imprensa realizada no próprio evento. É que a agenda da Web Summit teve início na segunda-feira, com a abertura ao final da tarde.

Seguir-se-iam três dias com a agenda preenchida, mas a tempestade Charles acabou por estragar os planos, obrigando a cancelar tudo o que estava marcado para quarta-feira. Esta quinta-feira é o último da Web Summit Lisbon 2026 e, a partir das 17:30, os manifestantes juntam-se na Alameda dos Oceanos (em frente à entrada da cimeira) para protestar pelo direito à habitação.

“O futuro começa aqui. Not there [não aí]”, escreve, nas redes sociais a organização da acampada, em resposta ao mote da Web Summit (“the future starts here”).

A Web Summit junta cerca de 70 mil pessoas na Alameda dos Oceanos, em Lisboa.