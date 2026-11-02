Cerca de 25 mil empresas concentram 42% dos gastos totais com combustíveis

Mais de 40% dos gastos totais com combustíveis em Portugal estão concentrados em apenas 25.000 empresas, sobretudo do setor dos transportes, indústria e construção, segundo uma análise divulgada esta segunda-feira pela Informa D&B.

De acordo com o estudo, nestas empresas - que correspondem a 6% do tecido empresarial e faturam quase 14.000 milhões de euros - os gastos com combustíveis representam mais de 5% do volume de negócios.

“Estas 25.000 empresas estão particularmente expostas ao aumento do preço dos combustíveis, já que na totalidade do tecido empresarial a percentagem média de gastos com combustíveis é de cerca de 1% do volume de negócios", nota.

Segundo a análise da Informa D&B, os setores dos transportes, das indústrias e da construção representam, em conjunto, mais de dois terços do montante de gastos com combustíveis entre as empresas nacionais.

Conforme detalha, entre as diversas atividades económicas, sete das 15 principais atividades em que os gastos com combustíveis mais pesam no volume de negócios das empresas pertencem ao setor dos transportes.

Igualmente com os combustíveis a representarem uma percentagem importante na faturação surgem as atividades de pesca, atividades relacionadas com a floresta e algumas atividades especializadas de construção.

Nos transportes, os gastos com combustíveis correspondem a 6,3% da faturação da empresas, surgindo depois a agricultura e outros recursos naturais, com os combustíveis a pesarem 3,0% no seu negócio, e, em terceiro lugar, a construção, com 1,7%.

Em 2025, a totalidade das empresas gastou mais de 4.200 milhões de euros em combustíveis, mais 25% do que em 2021, aponta ainda o trabalho.

A Informa D&B ressalva que, apesar da subida dos combustíveis, nomeadamente do ‘jet fue’l, ter afetado também os transportes aéreos, “não foi possível aferir o seu impacto com confiança por questões relacionadas com a forma de reporte das contas financeiras de algumas destas empresas”.