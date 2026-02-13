Cerealis compra operação de massas da espanhola Cerealto

A Cerealis, dona da Nacional e da Milaneza, anunciou hoje que fechou um acordo para adquirir a operação de massas da empresa espanhola Cerealto, sem revelar o valor do negócio.

Esta operação "insere-se na estratégia de crescimento da Cerealis, e surge no seguimento da aquisição de uma operação semelhante no centro da Europa” (República Checa), explicou a Cerealis, em comunicado, acrescentando que vai ser possível "alcançar uma presença relevante no mercado espanhol".

A unidade da Cerealto que vai ser adquirida localiza-se em Castela e Leão e tem anualmente uma capacidade de produção de aproximadamente 90 mil toneladas que "continuarão a destinar-se em exclusivo ao mercado espanhol", indicou a empresa, que está presente nos mercados de massas alimentares, farinhas industriais e culinárias, bolachas, cereais de pequeno-almoço e barras de cereais.

Esta operação está sujeita às habituais aprovações regulatórias, incluindo a Autoridade da Concorrência.

A Lusa questionou a Cerealis sobre o valor deste negócio, mas a empresa não avançou essa informação.