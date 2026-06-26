CGD entrega 1.250 milhões de dividendos ao Estado após lucro recorde em 2025

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) procede esta sexta-feira ao pagamento de 1.250 milhões de euros em dividendos ao Estado, seu único acionista, referentes aos resultados de 2025.

O montante foi aprovado na assembleia‑geral anual realizada a 29 de maio e comunicado ao mercado no dia 19 deste mês.

O banco público indicou que o valor unitário do dividendo é de 1,38 euros por ação, totalizando exatamente 1.250 milhões.

Em fevereiro, a CGD anunciou lucros recorde de 1,9 mil milhões de euros em 2025, um crescimento de 10% face a 2024.

Na altura, o presidente executivo da entidade bancária, Paulo Macedo, afirmou que seriam distribuídos ao Estado 1.250 milhões de euros em dividendos, qualificando esse montante como "provavelmente o dividendo maior de sempre da banca portuguesa".