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CGD entrega 1.250 milhões de dividendos ao Estado após lucro recorde em 2025

O montante foi aprovado na assembleia‑geral anual realizada a 29 de maio e comunicado ao mercado no dia 19 deste mês.
Paulo Macedo, presidente da CGD.
Paulo Macedo, presidente da CGD.FOTO: Gerardo Santos
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A Caixa Geral de Depósitos (CGD) procede esta sexta-feira ao pagamento de 1.250 milhões de euros em dividendos ao Estado, seu único acionista, referentes aos resultados de 2025.

O montante foi aprovado na assembleia‑geral anual realizada a 29 de maio e comunicado ao mercado no dia 19 deste mês.

O banco público indicou que o valor unitário do dividendo é de 1,38 euros por ação, totalizando exatamente 1.250 milhões.

Em fevereiro, a CGD anunciou lucros recorde de 1,9 mil milhões de euros em 2025, um crescimento de 10% face a 2024.

Na altura, o presidente executivo da entidade bancária, Paulo Macedo, afirmou que seriam distribuídos ao Estado 1.250 milhões de euros em dividendos, qualificando esse montante como "provavelmente o dividendo maior de sempre da banca portuguesa".

Paulo Macedo, presidente da CGD.
Caixa Geral de Depósitos com lucros recorde de 1904 milhões de euros em 2025
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