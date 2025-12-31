DN DN Brasil Men's Health Women's Health
CGD não aumenta comissões sobre serviços e tem 25 milhões para renovar balcões em 2026

Em termos reais, haverá uma redução de 10% no preço, em virtude da subida do custo de vida. Em 2026, a CGD planeia investir 25 milhões na renovação de balcões.
Paulo Macedo, presidente da CGD.
Paulo Macedo, presidente da CGD.FOTO: Gerardo Santos
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) não vai aumentar as comissões sobre serviços em 2026. Será o quarto ano consecutivo sem subidas.

Num comunicado enviado às redações a CGD sublinha que, entre 2023 e 2026, o custo real das comissões vai cair "mais de 10%", em função do aumento da inflação. Durante o próximo ano, vai investir 25 milhões de euros na renovação dos balcões que tem por todo o país, além de ter um plano de investimento destinado à nova sede.

Em simultâneo, o banco tem promete fazer crescer o número de gabinetes de empresas. Em causa está uma rede de balcões que serve essencialmente Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e representa 1,2% das operações bancárias registadas pela CGD.

Durante os primeiros nove meses de 2025, a CGD registou 729 milhões de transações e liderou em matéria de depósitos e no crédito, a par da colocação de fundos de investimento mobiliário e seguros financeiros, acrescenta.

CGD admite que venda do banco no Brasil só esteja concluída em 2027
