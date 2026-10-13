CGD regressa ao mercado para angariar 500 milhões de euros para projetos ambientais

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) avançou com o lançamento de uma linha de obrigações "verdes" no valor de 500 milhões de euros. Na fase inicial de recolha de intenções de investimento, o banco público português fixou uma taxa indicativa de cerca de 4,4%. Esta rentabilidade tem como base um acréscimo de 100 pontos-base face à taxa midswap de referência a quatro anos (que se situa nos 3,44%), embora o cupão definitivo venha ainda a ser ajustado em função do volume de procura registado no mercado.

A operação foi avançada pela Bloomberg, com base em fontes ligadas ao processo. De acordo com as características técnicas divulgadas, os títulos de dívida terão um prazo total de quatro anos, mas incluem uma cláusula "callable". Esta opção confere à Caixa o direito de efetuar o reembolso antecipado aos investidores assim que decorrerem três anos sobre a data de emissão.

A operação foca-se em títulos de categoria sénior, conferindo aos seus subscritores prioridade de reembolso face a outros detentores de dívida do banco público. Para liderar a montagem e a colocação destas obrigações junto dos mercados financeiros, o banco público contratou um consórcio de bookrunners constituído pelo CaixaBI, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e Natwest.

O montante de 500 milhões de euros captado através desta emissão de green bonds destina-se, em exclusivo, ao financiamento ou refinanciamento de iniciativas com impacto ecológico positivo. Entre as áreas elegíveis para receber estes fundos encontram-se, por exemplo, novos projetos focados em energias renováveis.

Esta não é a primeira vez que a instituição liderada por Paulo Macedo recorre a este tipo de financiamento sustentável. Em maio, a CGD já tinha captado 500 milhões de euros em obrigações ecológicas, na altura com uma maturidade de seis anos e uma taxa de juro fixada nos 3,7%. Anteriormente, em setembro do ano passado, o banco público emitiu outra linha de green bonds de igual montante (500 milhões de euros), oferecendo um cupão de 3%, numa operação em que o interesse dos investidores superou a oferta disponível em sete vezes.