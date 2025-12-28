China aplica sanções a 20 empresas norte-americanas de defesa pela venda de armas a Taiwan

Mais um episódio na guerra comercial entre China e EUA, que coincide com uma nova página na história da pressão daquele país asiático sobre o vizinho Taiwan. Pequim avançou com sanções a 20 empresas de defesa norte-americanas, a par de 10 executivos das mesmas. Todas as empresas e pessoas viram congelados quaisquer ativos que tivessem em território chinês. Adicionalmente, os indivíduos em causa ficam ainda impedidos de entrar naquele país.Entre as empresas sancionadas estão a Boeing e a Northrop Grumman, de acordo com a informação avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. A decisão surge uma semana depois de os EUA anunciarem vendas de armas para Taiwan no valor de 11,1 mil milhões de dólares. Em causa está a maior venda de sempre para aquela ilha do Pacífico."A questão Taiwan é o núcleo dos interesses centrais da China e a linha vermelha que não pode ser atravessada nas relações entre China e Estados Unidos", disse um porta-voz do governo chinês, nesta sexta-feira.Recorde-se que a China reivindica Taiwan como parte do seu território. No entanto, o governo de Taipé não não baixa os braços e procura armar-se de forma a responder a uma eventual invasão chinesa. Neste sentido, a aliança com os EUA é um fator fundamental, pelo que constitui também um dos principais fatores para as tensões entre Pequim e a Casa Branca..Taiwan anuncia planos para "defender permanentemente" a ilha contra "ameaça chinesa".China diz que esmagará ingerências em Taiwan e reitera advertência ao Japão.China continua a reduzir carteira de dívida dos EUA, que atinge mínimos desde 2008\n