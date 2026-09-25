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China quer colaborar com os EUA para desenvolver IA

O presidente chinês, Xi Jinping, está de visita à Casa Branca e quer promover conversas sobre os "riscos e benefícios" da inteligência artificial e coloca a "cooperação" acima da "competição".
Xi Jinping está em Washington DC, onde discute vários assuntos com Donald Trump, presidente dos EUA.
Xi Jinping está em Washington DC, onde discute vários assuntos com Donald Trump, presidente dos EUA. EPA/Maxim Shemetov / POOL
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O presidente da China, Xi Jinping, disse ao homónimo dos EUA que quer promover a colaboração entre os dois países em torno da inteligência artificial (IA). O próprio salienta a necessidade de o ser humano manter o controlo sobre a tecnologia existente.

Em causa está a visita do líder chinês aos EUA, para reunir com Donald Trump. Ora, de acordo com a comunicação social estatal chinesa, as conversas incidiram, em parte, sobre o tema da IA.

"Os dois lados podem continuar o diálogo sobre a IA, trocar perspetivas sobre riscos e benefícios e, juntos, evitar o uso errado ou malicioso", disse Xi Jinping, de acordo com o comunicado, citado pela emissora norte-americana CNBC.

Num período marcado pelo acumular de interrogações sobre a possibilidade de a humanidade perder o controlo da IA, resultando em ataques rápidos e difíceis de evitar, conduzidos por modelos autónomos, o líder chinês sublinhou a importância de evitar que tal aconteça.

Recorde-se que os EUA restringiram o acesso aos semicondutores de última geração das empresas norte-americanas (caso da Nvidia, por exemplo). Estes são ideais para desenvolver modelos de IA e, por isso, um dos objetivos de Xi com a visita aos EUA pode passar por conseguir maior abertura da administração liderada por Trump, neste tema.

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