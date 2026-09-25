China quer colaborar com os EUA para desenvolver IA

O presidente da China, Xi Jinping, disse ao homónimo dos EUA que quer promover a colaboração entre os dois países em torno da inteligência artificial (IA). O próprio salienta a necessidade de o ser humano manter o controlo sobre a tecnologia existente.

Em causa está a visita do líder chinês aos EUA, para reunir com Donald Trump. Ora, de acordo com a comunicação social estatal chinesa, as conversas incidiram, em parte, sobre o tema da IA.

"Os dois lados podem continuar o diálogo sobre a IA, trocar perspetivas sobre riscos e benefícios e, juntos, evitar o uso errado ou malicioso", disse Xi Jinping, de acordo com o comunicado, citado pela emissora norte-americana CNBC.

Num período marcado pelo acumular de interrogações sobre a possibilidade de a humanidade perder o controlo da IA, resultando em ataques rápidos e difíceis de evitar, conduzidos por modelos autónomos, o líder chinês sublinhou a importância de evitar que tal aconteça.

Recorde-se que os EUA restringiram o acesso aos semicondutores de última geração das empresas norte-americanas (caso da Nvidia, por exemplo). Estes são ideais para desenvolver modelos de IA e, por isso, um dos objetivos de Xi com a visita aos EUA pode passar por conseguir maior abertura da administração liderada por Trump, neste tema.