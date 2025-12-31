China volta a atacar os Países Baixos por causa dos chips da Nexperia

A China volta a 'apontar o dedo' aos Países Baixos pela abordagem tomada no âmbito da guerra comercial. De Pequim, chegam acusações de "erros" alegadamente cometidos pelo governo neerlandês.A China acusa os Países Baixos de falta de "responsabilidade", apontou um porta voz do governo chinês. Em causa está a decisão tomada em setembro de tomar controlo da Nexperia, uma fabricante de chips cujos donos são chineses e que tem sede nos Países Baixos.A Nexperia produz chips naquele país membro da UE. Posteriormente, estes seguem para a China, onde são avaliados antes de serem exportados para países da Europa e de todo o mundo. Era assim que funcionava o negócio, mas o início da guerra comercial provou profundas disrupções.Recorde-se que a decisão tomada pelo executivo dos Países Baixos gerou repulsa por parte da China, que optou por bloquear as saídas dos chips da Nexperia daquele território. Estes são fundamentais na indústria automóvel, que se viu fortemente penalizada pela escassez daqueles componentes, numa altura em que já atravessava uma crise, em função dos elevados custos das operações.A troca de palavras teve sequência nesta quarta-feira. A China exige que os neerlandeses "corrijam imediatamente os erros e eliminem os obstáculos à restauração da estabilidade e segurança da cadeia global de produção de semicondutores".De resto, várias construtoras de carros estão a realizar cortes de custos profundos e que envolvem, entre outras medidas, a redução da produção e o despedimento de trabalhadores..Pequim insta Países Baixos a tomarem "medidas concretas" para resolver questão da Nexperia\n\n.Nissan vai reduzir produção em duas fábricas japonesas devido a limites na Nexperia\n