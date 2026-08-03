A Alibaba é um dos maiores players do e-commerce à escala global, sendo avaliada pelos mercados em 309,2 mil milhões de euros.
A Alibaba é um dos maiores players do e-commerce à escala global, sendo avaliada pelos mercados em 309,2 mil milhões de euros.rarrarorro / Shutterstock
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Chinesa Alibaba apresenta o modelo de IA mais avançado desenvolvido pela empresa

O modelo descrito como o "mais avançado" alguma vez desenvolvido pela empresa, possui 2,4 biliões de parâmetros e foi concebido para tarefas de programação, trabalho colaborativo e execução prolongada de projetos.
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A tecnológica chinesa Alibaba apresentou esta segunda-feira o Qwen3.8-Max, o seu modelo de inteligência artificial mais avançado até à data, num novo passo na competição entre os principais programadores chineses e norte-americanos de sistemas de raciocínio, programação e agentes autónomos.

A conta oficial do Qwen na rede social X informou que o modelo, descrito como o "mais avançado" alguma vez desenvolvido pela empresa, possui 2,4 biliões de parâmetros e foi concebido para tarefas de programação, trabalho colaborativo e execução prolongada de projetos.

Segundo a empresa, o Qwen3.8-Max consegue manter mais de 10 dias de desenvolvimento autónomo até à conclusão de um projeto completo.

A Alibaba afirmou ainda que o sistema foi concebido para tarefas de planeamento autónomo de longo prazo, com ciclos de aprendizagem e correção, apontando como exemplos a otimização do desenho de semicondutores ou de estratégias de comércio eletrónico durante períodos prolongados.

O grupo indicou que disponibilizará os pesos do modelo em formato aberto na próxima semana, seguindo a estratégia adotada por vários programadores chineses de apostar em modelos abertos, em contraste com a abordagem fechada de empresas norte-americanas como a OpenAI ou a Anthropic.

Segundo comparações divulgadas pela Qwen, o novo modelo supera a versão anterior e obtém melhores resultados do que alguns sistemas norte-americanos em testes de programação, agentes autónomos, raciocínio visual e compreensão de vídeo, embora os resultados variem consoante os critérios de avaliação.

A empresa fixou o preço em dois dólares (1,7 euro) por milhão de tokens de entrada e seis dólares (5,2 euros) por milhão de tokens de saída, unidades mínimas de texto processadas pelos modelos linguísticos.

O Qwen tornou-se um dos principais pilares da aposta da Alibaba na inteligência artificial e na computação em nuvem, áreas nas quais o grupo anunciou investimentos superiores a 52 mil milhões de dólares (45 mil milhões de euros) ao longo de três anos.

O lançamento ocorre numa altura de forte dinamismo do setor chinês da IA, após a apresentação de modelos como o Kimi K3, da Moonshot, ou o GLM-5.2, da Zhipu, e em plena competição tecnológica entre a China e os Estados Unidos por tecnologias consideradas estratégicas.

A Alibaba é um dos maiores players do e-commerce à escala global, sendo avaliada pelos mercados em 309,2 mil milhões de euros.
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